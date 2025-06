Traumtag mit Pizza und Panoramablick über den See

Für Bewohnerin Agnes Schipp war es mehr als ein Ausflug: Es war ein Tag, der verbindet, stärkt und in schöner Erinnerung bleibt. „Ich habe mich so sehr auf den Ausflug gefreut – und es war noch schöner, als ich es mir vorgestellt habe“, erzählt Agnes Schipp am Ende mit einem Lächeln. Gerne wird sie sich an den Ausflug an jenen Ort erinnern, an dem sie vor über 70 Jahren als Serviermädchen im Hotel Rhyburg gearbeitet hat – eine Zeit, an die sie ebenfalls gerne zurückdenkt.