Wo steckt die Mama? 66-Jährige verzweifelt gesucht

Nach einer ersten erfolglosen Suchaktion am Mittwoch ist auch am Donnerstag weiter intensiv nach einer 66-Jährigen aus dem Bezirk Braunau gesucht worden. Die demenzkranke Frau wurde zuletzt am 23. Juli 2024 – das war der Dienstag – gegen 22 Uhr von einer Nachbarin im Stadtgebiet von Braunau gesehen. Weil auch das Fahrrad der Frau nicht mehr vor Ort ist, wird davon ausgegangen, dass sie mit diesem unterwegs ist.