Gestohlene Ortstafeln und Schilder daheim gehortet

Verkehrszeichen und andere Schilder scheinen in gewissen Kreisen heiß begehrte „Sammlerobjekte“ zu sein. Immer wieder verschwinden über Nacht die blechernen Trophäen. Die Spur der Diebstähle in den vergangenen Jahren führt von Nickelsdorf über Forchtenstein und den Bezirk Oberpullendorf bis in den Landessüden.