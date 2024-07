Heimunterricht: Weniger Anträge, aber mehr Strafen

Häuslicher Unterricht erlebte in der Corona-Zeit einen Boom. Nachdem einige Zeit lang allen Schülern Homeschooling verordnet wurde, kehrten etliche nicht mehr zurück in die Klassenzimmer. Allein in Tirol schnellte die Zahl der Anträge auf häuslichen Unterricht von unter 200 auf mehr als 500 in die Höhe. Doch jetzt gehen die Anmeldungen wieder zurück.