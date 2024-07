Powerfrauen auf ähnlichen Wegen ins Ministeramt

Sie kommen aus Oberösterreich, kennen und schätzen sich. Sie haben mächtige Teilorganisationen hinter sich, gelten in ihren Parteien beide als größte weibliche Nachwuchshoffnungen und vor allem auch Fixstarterinnen für ein Ministeramt in der nächsten Bundesregierung. Jugend- und Digitalisierungsstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) und die Frauenvorsitzende und stellvertretende Klubchefin Eva-Maria Holzleitner gehört die politische Zukunft. Aber wer sind die beiden mächtigsten Jungpolitikerinnen im Land – und was eint und was trennt sie?