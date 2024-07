155 Häuslbauer holten sich 5 Millionen € Förderung

Scharfe Kritik an der Arbeit der Bundesregierung

LH-Vize Haimbuchner kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Arbeit der Bundesregierung: „Leider hat das Wohn- und Baupaket der Bundesregierung viele Ressourcen gebunden und unsere Mitarbeiter so von anderen, zielführenderen, Aufgaben ferngehalten. Nun wo die Ressourcen wieder frei geworden sind, geht es wie gewohnt bergauf und wir werden unser Bestes geben, um an vergangene Erfolge anzuschließen. Voraussetzung dafür ist aber, dass wir hoffentlich zukünftig, ohne Zurufe seitens der weder zuständigen noch fachlich kompetenten Bundesregierung, arbeiten können“, sagt der FPÖ-Politiker