Zocker, aufgepasst! Diese Neuerungen hauen um

Wenn die Sonne so richtig ins Wohnzimmer knallt und der Sommer keine Gnade kennt, dann dauert es meist nicht mehr lange: Die neue Version der Fußball-Animation EA Sports FC steht vor der Tür. Am 27. September ist offizieller Verkaufsstart. Krone+ hat die FC 25 für Sie bereits analysiert. So viel sei verraten: Kein Stein blieb auf dem anderen.