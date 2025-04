Strategie, Regeln und der Weg zum besseren Spieler

So wird Schach gespielt

Das Spiel wird auf einem 8x8-Brett bzw. Spielfeld mit 32 Figuren gespielt – je 16 für Weiß und Schwarz. Ziel ist es, den gegnerischen König so in die Enge zu treiben, dass er nicht mehr „fliehen“ kann – das sogenannte Schachmatt. Jede Figur hat ihre eigenen Bewegungsmöglichkeiten: Die Bauern ziehen geradeaus, schlagen aber diagonal. Die Türme bewegen sich waagerecht und senkrecht, während die Läufer nur diagonal ziehen können. Die Dame ist die stärkste Figur und kann sich in alle Richtungen bewegen. Der König darf pro Zug nur ein Feld weit ziehen. Der Springer ist die einzige Figur, die über andere hinwegspringen kann und bewegt sich in einer L-Form.