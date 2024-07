Edelimmobilien: Luxus auch in Österreich gefragt

Wer bereit ist, Millionen auszugeben oder eine Luxusimmobilie zu verkaufen, will häufig nicht in der Öffentlichkeit stehen. Remax bietet deshalb eine „Secret Sale Service“. Angeboten wird dann nach Rücksprache mit dem Eigentümer nur an Vormerkkunden und Interessenten, die schon bei anderen, ähnlichen Objekten Interesse gezeigt haben.