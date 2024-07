Wo Baugründe in Österreich noch leistbar sind

Wer in Kitzbühel einen Baugrund mit 500 Quadratmeter kaufen will, muss im Schnitt die Bruttogehälter von 29 Jahren und ein Monat hinlegen. In Jennersdorf ist dieser Baugrund bereits nach vier Monaten und im ebenfalls burgenländischen Nikitsch in rund einem Monat abbezahlt, so die Conclusio aus der aktuellen OGM-Kaufkraftstudie. Dabei sind die regionalen Einkommensunterschiede bereits berücksichtigt.