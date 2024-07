Am „Großen Welt-Raum-Weg“ über die Mondlandschaft

An persönliche Grenzen gehen und über sich hinauswachsen

Hier werden der bequeme Alltag und die gewohnte Komfortzone zurückgelassen. Die Hütten zur Übernachtung bieten überwiegend Matratzenlager und der Wassermangel in der Steinwüste macht selbstverständliche Dinge aus dem „normalen Leben“ wie eine tägliche Dusche unmöglich. Der Weg selbst ist in der sommerlichen Hitze ohne Schatten ein ständiges schweißtreibendes Auf und Ab über Stein und Geröll. Umso erfrischender ist dann der Sprung in einen der kalten und klaren Bergseen am Weg.