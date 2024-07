Aufstiegsdruck? Titelkandidat Neustadt bleibt cool

In knapp einem Monat startet die NÖ-Landesliga wieder in die neue Saison. Mit Wiener Neustadt gibt es bei den Klubs einen großen Favoriten auf den Titelgewinn. Die Blau-Weißen nehmen die Favoritenrolle zwar an, aber Druck lässt man sich keinen aufdrängen. „Wir sind ein Kandidat auf den Titel, aber sicherlich nicht der einzige“, meint Marco Meitz. Im Video gibt es das ganze Gespräch mit dem Neustädter Vorstandsmitglied.