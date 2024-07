Schedler hält die Ländle-Fahnen bei U18-EM hoch

Standfest sprintet in der Slowakei

Allerdings hat zumindest eine andere rot-weiß-rote Sportlerin in der Slowakei noch einen ordentlichen Ländle-Bezug: Die Steirerin Lenia Standfest, Tochter von Altach-Trainer Joachim, wird über die 100 und 200 Meter an den Start gehen.