„Nationalpopulistische Tendenzen“ beunruhigen Hahn

Es braucht mehr Europa – so lautete das Motto des Europa Forums im see:PORT in Pörtschach am Wörthersee. Warum, dem gingen der frühere ÖVP-Minister und derzeitige EU-Kommissar Johannes „Gio“ Hahn, Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten, in einer vom Forum Velden organisierten Keynote samt Podiumsdiskussion auf den Grund. Zukunftsfit und wettbewerbsfähig zu werden, das gehe nur gemeinsam – das gelte besonders für kleine Länder und Regionen. Kärnten sei ohnehin auf dem richtigen Weg, für Hahn sei es ein „leuchtendes Beispiel“ für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa.