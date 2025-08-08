Staunen und feiern am zauberhaften Fest

Noch am Samstag (9.8.) lockt der 29. Altstadtzauber auf die Plätze und in die Gassen der historischen Landeshauptstadt.

Bis 16 Uhr findet jeder am Flohmarkt, was er vielleicht nie gesucht hat.

Ab 11.30 Uhr spielt das Hauskantn Trio zum Frühschoppen am Neuen Platz auf.

Ab 14 Uhr bringen Kleinkünstler mit Akrobatik, Humor, Musik und Überraschungen die Besucher zum Staunen. Um 17 Uhr besuchen „Krone“-Lesefuchs Theo und Leseonkel Christian die Kinder im Landhaushof.

Am Abend spielen Bands verschiedener Stilrichtungen auf vier Bühnen.