Bis Samstagmitternacht

Staunen und feiern am zauberhaften Fest

Kärnten
08.08.2025 18:45

Endlich Altstadtzauber in Klagenfurt! Welche Talente die Stadtrichter haben, warum Schaunig den Hut draufg’haut hat... und was am Samstag los sein wird.

0 Kommentare

„In jedem Künstler liegt ein Keim von Verwegenheit, ohne den kein Talent denkbar ist“, sagte Goethe. Großes Talent und Mut zeichnen auch die Kleinkünstler aus, die am Klagenfurter Altstadtzauber für Begeisterung sorgen.

Schüchterne Küsser mit zauberhaften Liedern
Was können die Organisatoren der beiden zauberhaften Tage besonders gut, womit bringen sie Menschen zum Staunen? „Ich bin ja eigentlich schüchtern, aber ich versuche, das zu überspielen“, lächelt Burggraf Willi Noll verschmitzt. „Ich kann unfallfrei mit Messer und Gabel essen“, stapelt Hans Repnig tief, „Und zaubern.“„Ich küsse so gut! Vom Handkuss bis...“, gibt sich Reinhard Blaschitz als charmanter Verführer. „Ich bin verbalakrobatisch gut drauf und singe gern und gut, aber die Stadtrichter-Kollegen schätzen das nicht so. Noch“, betont Hans Schaunig, der vorigen Samstag jedoch sein Talent, etwas zu verlieren bewiesen hat.

Der Hut stand ihm gut – doch wo ist er?
Im Oldtimer-Cabriobus, mit dem die Stadtrichter am Villacher Kirchtagsumzug teilgenommen haben, war es seine Aufgabe, die Lautsprecherboxen zu bedienen. „Auf der Heimfahrt bücke ich mich wieder, schau’ auf und merke: Mein Hut ist weg!“ Wer zwischen Velden und Klagenfurt ein schwarzes Barett mit roter Feder findet, möge sich bei der „Krone“ melden: christina.kogler@kronenzeitung.at

 Mit einem Ersatzhut am Haupt versieht der Stadtrichter dennoch Dienst am Altstadtzauber: An den Eingängen zum Flohmarkt bitten die ehrenwerten Herren um Spenden für ein neues Projekt der Roten Nasen: Die Clowns wollen mit dem Mobilen Kinderpalliativteam des Klinikums Familien besuchen, die ihr schwer krankes Kind pflegen.

Noch am Samstag (9.8.) lockt der 29. Altstadtzauber auf die Plätze und in die Gassen der historischen Landeshauptstadt.

Bis 16 Uhr findet jeder am Flohmarkt, was er vielleicht nie gesucht hat.

Ab 11.30 Uhr spielt das Hauskantn Trio zum Frühschoppen am Neuen Platz auf.

Ab 14 Uhr bringen Kleinkünstler mit Akrobatik, Humor, Musik und Überraschungen die Besucher zum Staunen. Um 17 Uhr besuchen „Krone“-Lesefuchs Theo und Leseonkel Christian die Kinder im Landhaushof.

Am Abend spielen Bands verschiedener Stilrichtungen auf vier Bühnen. 

Mit der Freude, geholfen zu haben, stöbern Besucher auch heute an den 500 Standln. Kleinkunst, Kulinarik, Musik überraschen an jeder Ecke. Lassen Sie sich verzaubern! 

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
