Großer Test: Diese günstigen E-Bikes sind echt gut

Auch bei den Akku-Ladezeiten unterscheiden sich die Testfahrzeuge deutlich. Hier schneiden das Prophete mit 200 Minuten und das Lidl/Crivit mit 260 Minuten am besten ab. Am anderen Ende der Skala liegen das E-Bike von Grundig mit 580 Minuten und Zündapp mit 560 Minuten. „Das sind über neun Stunden Ladezeit und damit fast dreimal so lang wie der Beste im Feld“, kritisiert der Experte.