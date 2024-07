Bergsteigerin rutscht aus und stürzt 150 Meter ab

Dramatische Momente durchlebte ein Bergsteiger-Paar am Mittwoch in St. Anton am Arlberg in Tirol: Eine 55-jährige Deutsche rutschte auf einem Schneefeld aus und riss ihren Begleiter mit. Während sich der Mann an einem Felsen halten konnte, stürzte die Frau rund 150 Meter in die Tiefe.