Lebensmitteleinkauf: Gesund oder billig?

Qualität statt Quantität

Der Gesundheit und der Umwelt zuliebe, sollten wir beim Kauf von Lebensmittel auf Qualität, und nicht nur auf den Preis achten. „Unser Kaufverhalten passt in vielerlei Hinsicht nicht mit dem zusammen, was wir uns als Gesellschaft von der Lebensmittelproduktion wünschen“, erklärte Maria Fanninger, Gründerin des Vereins „Land schafft Leben“, bei einer Pressekonferenz in Wien. „Denn gerade bei Fleisch haben wir oft sehr hohe Ansprüche an die Produktion, kaufen dann aber das Billigste.“