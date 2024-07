14-Jährige watschte Schülerin brutal ab

Zum Fall: Anfang April taucht die Angeklagte mit „Verstärkung“ auf dem Schulhof des Opfers in Bregenz auf, weil dieses angeblich über ein anderes Mädchen Unwahrheiten verbreitet haben soll. Als sich die Schülerin und die „Meute“ gegenüberstehen, fackelt die Angeklagte nicht lange und watscht das Opfer unvermittelt ab, reißt es an den Haaren und droht: „Pass auf, was du redest. Sonst werde ich dich krankenhausreif schlagen!“ Die Gepeinigte erzählt schließlich den Eltern zu Hause von dem Vorfall.