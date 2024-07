Wahlsiege, die täuschen können

Beispiel Großbritannien: Die Zahl der Sitze für die Labour Party hat sich zwar auf über 400 (von insgesamt 650) verdoppelt, aber an Stimmen hat Labour nur 1,6 % auf 34 % dazugewonnen! Diesen täuschenden Erdrutsch hat die Partei Rechtsaußen Nigel Farage zu verdanken, der die Konservative Partei „kannibalisierte“ (während er selbst nur 4 Mandate errang. Jetzt will er die führungslose Konservative Partei an sich reißen).