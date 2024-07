Familie verzweifelt: „Unsere Katze wurde entführt“

Die Familie von „Baci“ gibt die Hoffnung dennoch nicht auf – und bittet weiterhin um Hilfe bei der Suche. Am Mittwoch wurde ein goldblonder Havanese am Martinsfriedhof gesichtet, weitere Spuren führten zuletzt in Richtung Unterkritzendorf, heißt es. Hinweise direkt an die Besitzer unter 0676/7505154.