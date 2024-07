Honda baut den ersten Wasserstoff-Plug-in-Hybrid

Honda wird den CR-V e:FCEV in den USA und in Japan vertreiben. Damit ist die Brennstoffzellenvariante der einzige CR-V der sechsten Generation, der in Japan angeboten wird. In den USA wird er zudem das einzige Wasserstoff-Pkw-Modell überhaupt sein. Die Markteinführung erfolgt noch in diesem Jahr. Nach Europa wird der CR-V e:FCEV – wie schon zuvor der Clarity Fuel Cell – vermutlich nicht kommen.