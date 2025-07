Darum werden unsere Autos im Schnitt immer stärker

PS-Anstieg auch wegen steigender Zahl an E-Autos

Ein Grund für die zunehmenden PS sei auch die steigende Zahl an E-Autos in Österreich, so die Wiener Städtische. Denn Elektroautos haben oft deutlich über 100 PS und ihre Beliebtheit wächst. Ihr Anteil in Österreich an allen Pkw ist allerdings nach wie vor klein, der Großteil der Autos sind immer noch Benziner oder Dieselautos.