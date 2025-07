Favorit Pogacar verliert das Gelbe Trikot

Yates nach sechs Jahren wieder Etappensieger

Für Vingegaards Teamkollegen Yates war es der insgesamt dritte Etappensieg bei der Tour, der erste seit schon sechs Jahren. Er attackierte auf dem finalen Anstieg und fuhr den Vorsprung ins Ziel. Am Nationalfeiertag hatten sich davor traditionell die französischen Fahrer ins Zeug gelegt. Mehrere Franzosen gehörten einer größeren Ausreißergruppe an, die Grande Nation wartet dennoch weiter seit 2017 auf einen Tagessieg am Fête Nationale.