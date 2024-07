SPÖ kämpfte für Pensionisten, Regierung um Biogas

Derzeit ist die Aliquotierung durch einen Beschluss bis Ende 2024 ausgesetzt. „Alle Menschen, die nächstes Jahr in Pension gehen, haben Einbußen von bis zu 20.000 Euro“, rechnete Muchitsch vor. Diese Einbußen für etwa 105.000 Betroffene wären nicht notwendig, wenn die Regierung rechtzeitig gehandelt hätte und halten würde, was sie im Herbst versprochen habe: eine Regelung im ersten Halbjahr 2024 zu präsentieren. Aufgrund der Unsicherheit und der drohenden Einbußen würden Personen in die „Pension getrieben“. „Wer 2024 in Pension geht, gewinnt, wer nächstes Jahr geht, verliert“, so der SPÖ-Nationalrat.