Bauernbund erhöht Druck wegen „Biogas-Beschluss“

Die Bundesregierung hat sich im Ministerrat am 21. Februar klar dafür ausgesprochen, die Biogasproduktion in Österreich anzukurbeln und die Unabhängigkeit unserer Energieversorgung voranzutreiben. Basis dafür ist das Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG), das einen Meilenstein beim Ausbau der nachhaltigen Energieproduktion in Österreich darstellen soll und über das diese Woche im Parlament abgestimmt wird.