„Wenn das Leben nur happy wär, wäre es langweilig“

Daniel Serafin, der Sohn von „Mr. Wunderbar“ Harald Serafin, mag große Gefühle. Muss so sein, sonst wäre er wohl kaum Intendant der größten Freiluftbühne Europas in der Oper im Steinbruch von St. Margarethen. Uns verriet der 42-jährige Junggeselle, was ihn bewegt und wer sein Blut in Wallung bringt.