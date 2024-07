Neben Kindern bekommen auch Eltern Deutschstunden

12.300 Kursplätze sind geplant

Die Kurse zielen darauf ab, sowohl Kinder als auch deren Eltern in die Bildungsarbeit einzubinden und somit langfristig die gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. In den letzten drei Jahren wurde die Zahl der Deutschkurse in Oberösterreich verdoppelt. Für das Jahr 2024 sind 12.300 Kursplätze geplant. Neue Formate sollen sich an unterschiedliche Zielgruppen richten und Bedürfnisse berücksichtigen.