Aufzug-Unglück: Frau stürzt drei Stockwerke in Tod

Eine furchtbare Tragödie hat sich in der Nacht auf Montag in Italien zugetragen: Weil sich die Türen eines Fahrstuhls geöffnet hatten, obwohl die Kabine gar nicht in dem Stockwerk war, stürzte eine junge Frau in den Tod. Clelia Ditano (25) hatte den fehlenden Aufzug nicht bemerkt und stürzte auf das Dach des Fahrstuhls. Es dauerte Stunden, bis ihre Leiche geborgen werden konnte.