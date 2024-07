Ehefrau wurde in Wien krankenhausreif geprügelt

Ein junger Mann hat am Sonntagvormittag in Wien-Favoriten seine Ehefrau krankenhausreif geprügelt. Der 28-Jährige fügte seiner zwei Jahre jüngeren Frau Hämatome im Gesicht und am Oberarm sowie eine Rissquetschwunde am Kopf zu. Danach flüchtete er zu seinen Eltern, wo er schlussendlich festgenommen wurde.