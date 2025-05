Die „Krone“ bringt Sie zu den Fußball-Krachern

Österreichs Männer- Mannschaft nimmt im bummvollen Happel-Stadion den Weg zur WM 2026 in Nordamerika in Angriff. Gegen Rumänien will man auch ohne den verletzten Kapitän David Alaba einen perfekten Start hinlegen und im Schlüsselspiel drei Punkte einfahren. Der Vorbereitungslehrgang von Teamchef Ralf Rangnick beginnt am 31. Mai in Seefeld. Vorsicht ist geboten: Das bisher letzte Heimmatch gegen Rumänien ging (allerdings in Klagenfurt) 2020 in der Nations League 2:3 verloren!