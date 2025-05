Deutsche Autobauer arbeiten an Zoll-Deal

BMW teilte mit, in engem Dialog mit verschiedenen Stakeholdern in den USA zu sein, darunter mit politischen Vertreterinnen und Vertretern auf unterschiedlichen Ebenen. Zur laufenden Verhandlung äußerte sich der deutsche Autobauer nicht. Vorstandschefin Ola Källenius von Mercedes-Benz hatte Ende April erklärt, im Gespräch mit der US-Regierung über einen möglichen Ausbau des US-Werkes in Tuscaloosa zu sein und dort die Produktion eines weiteren SUV-Modells angekündigt.