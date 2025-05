Sebastian Ofner gegen Karen Chatschanow heute LIVE

Ofner hat Chatschanow erst vergangene Woche in Genf geschlagen. In Paris hatte Ofner vor zwei Jahren sein bisher einziges Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht und stand auch im Vorjahr in der dritten Runde. Da will der 29-Jährige aus Bruck an der Mur zum dritten Mal in Folge wieder hin. Noch vor einigen Monaten schien dies ein etwas utopischer Wunsch, war Ofner nach zwei Fersenoperationen im vergangenen Herbst doch erst Mitte März nach fast sieben Monaten Pause auf die Tour zurückgekehrt.