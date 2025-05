Darum kommt der Hamburger SV nicht nach Hohenems

Unglaublich aber wahr: Bereits das 19. Jahr in Serie kommt am 16. Juli die Kampfmannschaft des Europa League-Starters SC Freiburg mit den ÖFB-Spielern Michael Gregoritsch, Philipp Lienhart und Junior Adamu von 16. bis 25. Juli zum Trainingslager ins Montafon. Außerdem werden heuer auch erstmals die Freiburg-Frauen in Schruns ihre Vorbereitung absolvieren (11. bis 17. August). Aber auch der frisch gebackene Schweizer Meister, der FC Basel, wird sich von 26. Juni bis 6. Juli auf der Sportanlage am Wagenweg auf die neue Saison inklusive Champions League-Quali vorbereiten.