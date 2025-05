Polizei findet neues Opfer von Marius Borg Høiby

Bei der Auswertung beschlagnahmter digitaler Geräte stieß die Polizei auf eine umfangreiche Sammlung an Fotos und Videos. Ein erheblicher Teil des Materials zeigt laut Ermittlern Høiby in intimen Situationen mit verschiedenen Frauen. In vielen Fällen besteht der Verdacht, dass die Aufnahmen ohne Wissen und Zustimmung der Beteiligten entstanden sind, da diese bewusstlos waren.