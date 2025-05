Gletscher stürzt ab und begräbt Dorf unter sich

Am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, stürzte der Birchgletscher laut Berichten tatsächlich ab. Millionen Tonnen Geröll von einem oberhalb liegenden Gipfel, der sich bereits länger massiv bewegt hatte, trafen demnach auf den Gletscher und rissen ihn in die Tiefe. Der Abgang erschütterte das Schweizer Dorf im Lötschental nicht nur, sondern begrub es zum Teil auch. Aufnahmen (siehe auch Posting unten) zeigen eine dichte Staubwolke, die das Tal verschluckt, sowie Eismassen und Felsbrocken, die in Bewegung geraten.