Assistenzsysteme - ich kann‘s nicht mehr hören!

„Schätzl am Steuer“ ist der einzige Auto-Podcast direkt vom Fahrersitz aus. Ein Fahrbericht mit dem Lenkrad in der Hand, könnte man sagen. Nicht immer nett, aber immer ehrlich. Nicht politisch korrekt und superobjektiv, sondern das, was mir an einem Auto wirklich gefällt und was mich wirklich stört. Oder eben über ein Thema, das Autofahrer betrifft und ihr tägliches Leben beeinflusst.