Direkt nach Erstkommunion geht es zum Tour-Start

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen! Gilt am Donnerstag allen voran für Rad-Ass Riccardo Zoidl. Denn die letzten Stunden vorm Start der OÖ-Rundfahrt wird der Hrinkow-Advarics-Profi in der Kirche und im Wirtshaus in seinem Heimatort Haibach verbringen, feiert seine Tochter Anna Erstkommunion. Ein Ereignis, dass Zoidl trotz der Tour durchs Land ob der Enns über 455,2 Kilometer und 7250 Höhenmeter verständlicherweise nicht verpassen will.