Reif für die Insel …

Griechenland hat Tausende von Inseln und 19 UNESCO-Welterbestätten. Das sind gute Reisegründe, nicht nur im Sommer, sondern besonders auch in der Nebensaison, sei es im Frühjahr oder Herbst. Da Athen das ganze Jahr über gut zu erreichen ist, fällt die Wahl auf Kea. Der Transfer zu Land und zu Wasser dauert lediglich eine Stunde, um das jüngste One & Only Resort in Griechenland zu erreichen, das nun in die zweite Saison geht.