Gewaltopfer flüchtet barfuß durch den Schnee

Sexuelle Nötigung im Alkoholrausch

Die gescheiterte Beziehung eskalierte im Dezember 2023, als er die Alleinerzieherin wieder einmal hackedicht zu Hause aufsuchte. „Er drückte mich auf die Couch und wollte Sex. Als ich mich wehrte, flößte er mir Wodka ein. Dann drückte er mir ein starkes Beruhigungsmittel in den Mund. Schlussendlich stieß er mich so brutal um, dass ich mit dem Kopf am Heizkörper aufschlug“, schildert die Gepeinigte den Vorfall. Völlig aufgelöst, weinend und barfuß rettete sich die Frau durch Schnee und Eiseskälte zum Nachbarn. Der Peiniger wurde daraufhin verhaftet.