Rapids Frauen greifen bei Premiere nach dem Double

Relegation mit dem Aufstieg als Ziel

Danach geht’s ab 7. Juni um die Krönung der Saison, winkt in der Relegation gegen Traiskirchen (daheim) und Bad Sauerbrunn (auswärts) der Aufstieg in die 2. Liga. Gürtler: „Vom Kader und den bisherigen Performances her sind wir Favoritinnen.“ Die Philosophie der A-Lizenz-Trainerin? „Dominanz, spielerische Lösungen mit Zug zum Tor – das zeigen unsere vielen Treffer.“ Alleine in der Liga waren es 125, also im Schnitt knapp acht pro Partie. „Der Verein will ein gewisses Rapid-Spiel sehen, wir sind an die Akademie gekoppelt.“ So leitet Aka-Chef Willi Schuldes auch die Frauen-Abteilung.