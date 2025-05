Toyota RAV4: Die neue Generation des Bestsellers

Der RAV4 blieb seiner Länge von 4,60 Metern treu, bietet so ein mit dem Vorgänger nahezu identisches Platzangebot. Seine Plattform, die TNGA (Toyota New Global Architecture), hat das SUV ebenfalls behalten, sie wurde allerdings in vielen Details verbessert und modernisiert, vor allem in puncto Elektronik und Assistenzsysteme. Integriert wurde zudem eine neue Software-Plattform, genannt „Arene“. Sie soll deutliche Fortschritte in Sachen Digitalisierung und Entertainment bringen sowie die Rechengeschwindigkeit bei Konnektivität, Navigation und diversen Sicherheits-Features auf ein neues Niveau heben.