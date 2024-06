Abschuss! 6 Reißaus-Rinder erleben Juli nicht mehr

Wochenlange, erschöpfende Jagd

Das Ende der schier endlos vielen Stunden, die der Landwirt intensiv für das Einfangen seiner ursprünglich acht Rinder in den vergangenen Wochen aufgebracht haben muss, war am Donnerstag, 27. Juni, gekommen. Zwei Tiere kehrten in der Zwischenzeit von alleine wieder nach Hause heim.