Rinder hängen in Wäldern Drohnen und Hunde ab

Auf den Hund – nämlich den Hütehund – kamen der Bauer und seine Helfer in Dimling im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Denn mindestens die dritte Woche in glückseliger Freiheit laufen dort sechs schottische Hochlandrinder in unmittelbarer Nähe ihres Heimatbauernhofes frei umher.