Scheue Rinder necken seit zwei Wochen die Behörden

Das sind waschechte Freilaufrinder! Eine Herde ist seit etwa zwei Wochen ausgebüxt. Intensive Bemühungen, die Tiere einzufangen, schlugen bisher fehl. Unter dem Motto so nah und doch so fern „umkreisen“ sie ihren Heimatbauernhof. Was die Schwierigkeit bei der Jagd sind und warum man die Tiere nicht abschießt.