SPÖ Vorarlberg präsentiert Wohnbaupläne

Zudem schwebt Leiter der Bau von Generationenwohnen, betreuten Wohnungen und Senioren-WG in Kooperation mit NGOs vor. Und auch die Einführung einer Mindestanzahl an leistbaren Wohnungen in jeder Gemeinde könnte dazu betragen, die Lage am Wohnungsmarkt zu beruhigen. Nicht zuletzt plädiert Leiter für je ein „Haus Vorarlberg“ für Studierende in Wien, Graz und Innsbruck.