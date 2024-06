Unzählige Open-Air-Highlights quer durchs Land

Fußball, Theater, Musik oder doch lieber Autos? Das Wochenende ist gespickt mit Freiluft-Highlights: Bei der Anton Bruckner-Uni findet ein Theater unter freiem Himmel statt, in Leonding werden große Töne beim Klangbogen erklingen, und in Pichl bei Wels sorgt Aut of Orda für beste Stimmung. Beim von der „Krone“ präsentierten „sandalösen“ Public Viewing in der Linzer Sandburg kommen Fußballfans voll auf ihre Kosten!