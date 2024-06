Wie Roboter in Zukunft noch menschlicher werden

Sie zählt zweifelsohne zu den bekanntesten Szenen aus James Camerons 1991 veröffentlichtem Hollywood-Blockbuster „Terminator 2“: Als sich Arnold Schwarzenegger in der Gestalt des Roboters T-800 in den Arm schneidet, um sein darunterliegendes Metall-Skelett freizulegen, offenbart er damit nicht nur seine wahre Natur, sondern zugleich auch, was ihn bis dato nach außen hin menschlich machte – seine Haut