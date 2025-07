So viele Jobs sind als Vollzeit ausgeschrieben

In den letzten Wochen ist das Thema Teilzeit vs. Vollzeit wieder stark in den Fokus gerückt. Zuletzt hat etwa Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer erklärt, dass Teilzeit in Österreich „zu attraktiv“ sei. Von anderer Seite hieß es, dass in „Frauenbranchen“ überdurchschnittlich viele Stellen in Teilzeit angeboten werden. Seitens des Pensionistenverbands betonte man, dass Nicht-Vollzeitjobs sehr oft familiäre und gesundheitliche Gründe hätten.