Mann misshandelt und schwer verletzt: Frau in Haft

Am Mittwochabend dürften sich im Bezirk Waidhofen an der Thaya dann aber lebensbedrohliche Szenen abgespielt haben: Mit einem Gegenstand soll die 52-Jährige ihrem Gatten auf den Kopf geschlagen und ihn zur Herausgabe von Bankomatkarte inklusive PIN-Code genötigt haben. Weiters soll sie ihm das Küchenmesser an die Kehle gesetzt und ihm so eine Schnittverletzung im Bereich des Halses zugefügt haben, während sie drohte, ihn umzubringen.